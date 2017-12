Paula Vázquez, su tremenda lucha para acabar con la “mano negra”

Como ella misma ha declarado en alguna ocasión, Paula Vázquez lleva años luchando contra una “mano negra” que le ha estado impidiendo desarrollar su carrera profesional.

Durante mucho tiempo, la presentadora fue uno de los rostros favoritos para conducir formatos de éxito como ‘La parodia nacional’, ‘Gran Hermano’, ‘Supervivientes’ o ‘Pekín Express’.

Sin embargo, de un día para otro, las cadenas dejaron de contar con Paula condenándola al ostracismo y dejándola en el olvido de la memoria popular.

Algunos achacaron a que esta situación se produjo debido a los malos resultados de audiencia de algunos de los espacios donde participó la gallega, como ‘Te lo mereces’ o ‘El almacén de Top Chef’.

Paula considera que la causa de su ausencia en la pequeña pantalla tiene que ver con una “mano negra” que no le ha impedido hacer lo que más le gusta: trabajar en televisión.

En octubre de 2015 declaró en una entrevista al suplemento LOC de El Mundo que “hay sitios donde no me reciben porque estoy vetada”. Meses más tarde, explicaba en otra entrevista que le seguían llegando propuestas laborales pero que luego no llegaban a buen puerto. Incluso llegó a decir que las imágenes en las que se le tildaban de extrema delgadez, podrían haber sido idea de alguna cadena en la que trabajó.

Más recientemente, en el mes de octubre, Paula decidió emprender acciones legales contra un diario que le acusó de “de reírse de los incendios de Galicia”, con motivo de un tweet de la presentadora en el que ironizaba con la gestión del Gobierno del conflicto catalán y su reacción tras el fuego en los montes gallegos.

“Después de la campaña de odio y acoso que preparó hacia mí el periódicos Ok diario, con la mano de Inda detrás. Con acusaciones FALSAS. No hay más que seguir mi redes sociales… Aclarar que ya está denunciado. Amo mi tierra y por eso me quejo del mal uso de los recursos que tenemos en estos momentos. Por lo demás, que Eduardo inda hable mal de mí, me lo tomo como un elogio.”

Este año Paula ha regresado a la televisión con mucha fuerza e ilusión, primero con el programa ‘El puente’, en Movistar +, y ahora con el espacio ‘Ultimate Beatmaster’ en Netflix. Según la presentadora, estos tres años alejada de los medios le han servido para conocerse más a sí misma y, partir de ahora, piensa dar más guerra que nunca.

En el apartado sentimental, la presentadora tampoco ha tenido mucha suerte. En una de sus últimas entrevistas televisivas -en el programa ‘Sexo y etcétera’ de Telemadrid, contó que nunca había había llegado a vivir con una pareja.

No obstante, y aunque sea sin un compañero a su lado, lo que Paula tiene claro es que quiere ser madre. Por lo que, hace ya algún tiempo, decidió congelar sus óvulos en una conocida clínica para -el día de mañana- poder cumplir su sueño de tener un hijo.