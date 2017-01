¿Cuándo empezaste a cocinar?

Con 8 años. Veía a mi madre cocinar en su restaurante y me entró curiosidad por aprender. Primero empecé con los cupcakes y luego ya fui haciendo pasta y más cosas.

¿Y por qué te animaste a ir a MasterChef Junior?

Me encantaba el programa y pensaba que quería estar ahí. Al principio mis padres no me dejaban, tardé dos años en convencerlos.

¿Por qué elegiste ese plato para la prueba final?

Quería hacer un plato fácil pero original y con un toque moderno poniendo todo lo que había aprendido en MasterChef. Para ganar hay que arriesgar.

¿Estabas nerviosa en la prueba final?

Al principio sí, incluso me dolía la barriga, pero luego me concentré solo en cocinar.

¿Qué es lo que menos te gusta cocinar?

El pescado, porque tampoco me gusta comerlo, y lo que más, los platos de carne.

¿Qué te parecieron los jurados, Jordi, Pepe y Samantha, cuando los conociste?

Los tres son muy majos. Cuando los veía en la tele, Jordi parecía más estirado, pero en realidad no lo es.

¿Y qué tal con tus compañeros?

Todos nos llevamos genial, nos hemos hecho súper amigos.

¿De mayor quieres dedicarte a la cocina?

Sí, me gustaría tener un restaurante y ganar 1.000 estrellas Michelín. Pero si no sale eso, también me gustaría ser actriz.

¿Quién es tu actriz favorita?

No sé, pero de películas me gustan mucho Frozen y Blancanieves.

¿Y tu cocinero favorito?

Joan Roca.

¿Te ha costado mucho mantener el secreto de que habías ganado?

Sí, porque yo hablo mucho pero sabía que no podía decir nada porque entonces ya no tendría gracia ver la final.

¿Qué te han dicho tus amigos?

Me han apoyado mucho. Tengo varios amigos que también se apuntaron al casting, pero no los escogieron y se van a volver a apuntar el año que viene, y yo también los apoyaré mucho.

¿Qué te gusta hacer además de cocinar?

Ir al teatro y toco la guitarra y el piano.

¿Y en el cole?

Lo que mejor se me dan son las matemáticas, pero no me gustan mucho.

¿Te gusta ser famosa?

Sí, en Mataró se me acerca mucha gente a saludarme y me encanta hacerme fotos con ellos.