Paula Echevarría estalla en su momento mediático más delicado

Esto es lo que tiene que vivir mi hija, una niña de 9 años, cuando va al médico… Y cuando va al colegio.. Y cuando va al parque.. Y donde quiera que vaya acompañada por sus padres.. Sí, sus padres son personas "publicas".. Sí, sé que es vuestro trabajo.. Pero dónde queda el sentido común? Creéis que es lícito? Porque yo creo que no lo es.. Esto es un reflejo de mi día a día y yo, como persona adulta lo gestiono como puedo y me lo como con patatas y me reservo lo que opino.. Pero ella?.. Por Qué?… Para Qué? #LeyDeProteccionDelMenor #PezqueñinesNoGracias 🔞⛔⚠️🚸

