Paola Caruso, la gran enemiga de Laura Matamoros

Los días pasan y las “traiciones” empiezan a hacer sus apariciones. Si antes de que diese comienzo el concurso ya vimos los primeros enfrentamientos entre Alba Carrillo y su madre, tras las nominaciones llegan las primeras enemistades. Sobre todo el equipo Cielo, en el que se encuentran Paola Caruso y Laura Matamoros, dos de las cuatro nominadas que están en la palestra esta semana.

¿Los motivos? Según la ganadora de “GH VIP 4”, Paola le había dicho que había nominado a Juan Miguel. Pero ella sabía que todos los demás habían ido en contra de la italiana y que por lo tanto, a quien Paola votara sería la nominada. Laura, muy molesta, ha confesado: “No me lo esperaba. Paola me había dicho a mí que había nominado a Juan Miguel. Entonces se ha descubierto que es una mentirosa”. Mientras tanto sus compañeros de isla buscan animarla e intentar que no pierda los nervios.

En el equipo Infierno, las aguas están mucho más calmadas tras descubrir quien ha nominado quien. A pesar de que Janet no entendía porque había salido nominada y a la vez, le pidió perdón a Leticia tras confesarle que la había nominado. El jueves se descubrirá quien será la primera expulsada de ‘Supervivientes 2017’. Laura Matamoros, Paola Caruso, Janet Capdevilla o Leticia Sabater: una de ellas abandonará los cayos de Honduras.

Mientras tanto, esta noche se estrena un nuevo espacio dedicado al reality ‘Tierra de nadie’, que estará conducido por Jorge Javier Vázquez y contará en directo con la presencia de Lara Álvarez . Será un programa de última hora que completa a las galas de los jueves y los debates de los domingos.