Pablo Ráez recibe el alta hospitalaria

Pablo Ráez está medio de enhorabuena, a pocos días de Navidad. Y es que el joven de 20 años ha recibido el alta hospitalaria después de numerosos días ingresado en un hospital de Málaga, aunque no todo han sido buenas noticias, puesto que “todo no va bien como debería”, ha explicado en el mensaje.

“Hoy me dan el alta tras 38 días. No todo son buenas noticias, resulta que tengo un 4% de leucemia y hay algunos detalles técnicos que son difíciles de entender y no muy positivos por lo que no explicaré. Todo no va tan bien como debería. Ahora debo ser paciente, confiar y no rendirme porque todavía me queda camino en esta larga carrera de fondo. No sé cómo interpretar esto, todo puede ir muy bien o puede ir muy mal, es difícil de saber pero siempre lucharé”, ha explicado, mostrando que tiene fuerzas para seguir adelante.

A pesar de la buena noticia del alta, parece que Pablo se encuentra en un momento delicado. “Estoy en un gran riesgo ahora mismo, pero no hay miedo, hay cansancio, hay esa sensación de no poder vivir en paz. Quiero agradecer a todas las personas que han estado a mi lado, vosotras sabéis quienes sois ❤️”, se muestra emocionado.

Continúa la lucha, pero esta vez desde casa, donde disfrutará de las fiestas navideñas. “Lo que sé es que salgo de una batalla para entrar en otra, peor es que no me rindo, soy Pablo Ráez Martínez y yo no me rindo. La #fuerzaraez no es solo un hashtag es una verdad. Soy un titán y conmigo solo podrá la muerte y será un regalo de la vida. Seguiré ayudando todo lo que pueda al mundo y a mí mismo hasta que mi cuerpo aguante. Con este mensaje no estoy diciendo que me vaya a morir solo decir que no se puede decir que estoy curado. Mi alma es libre pero mi cuerpo no, algo difícil de comprender”. Desde aquí le mandamos toda la fuerza para seguir adelante, no hay duda de que pedirá los mejores deseos para el nuevo año. ¡Ánimo Pablo!