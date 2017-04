El emotivo mensaje de la novia de Pablo Ráez en el que hubiera sido su 21 cumpleaños

Feliz cumpleaños a mi guerrero de Luz✨ Siempre te llevo conmigo❤️ Hoy cumplirías 21 primaveras, hoy en el día de Málaga la ciudad que te vio nacer, te ha concedido la medalla de oro de la provincia y te ha nombrado hijo póstumo de la ciudad.

Hoy tus familiares hemos recibido un sin fin de cariño a través de otras personas, pero tu esencia y energía se sentía con nosotros. Solo puedo dar gracias por tanto.

Es sano y normal decir que siento tristeza porque contigo todo sería mejor, porque es muy grande tu ausencia. Has dejado muchas razones por las que seguir y amar la vida, Por lo que solo el tiempo sanará, de momento solo queda caminar.

Feliz día a todos❤️#siemprefuerte #siemprejuntos #retounmillon #fuerzaraez #donavida #donamedula

Con este dulce mensaje recordaba Andrea a Pablo en el día en el que Pablo hubiera cumplido 21 años. La historia de Ráez se hizo pública debido al positivismo que el joven, enfermo de leucemia, transmitía en sus mensajes a todos sus seguidores y al resto de enfermos que le leían. En su lucha contra el cáncer, Andrea se convirtió en el apoyo más incondicional del malagueño, que se mantuvo optimista hasta el final, a pesar de lo duro de la situación. Aunque Pablo falleció a finales del mes de febrero, el joven no ha dejado de ser el referente en el que se convirtió en sus últimos meses de vida ya que, con el hashtag #retounmillon consiguió que las donaciones de médula se multiplicasen llegando a alcanzar su máximo histórico en España.

Aunque no quiere convertirse en un personaje público, Andrea no duda en acudir a los eventos más solidarios que se hacen en honor a la memoria del que fuera su novio y, por supuesto, no ha dejado de transmitir el mensaje que Pablo hizo tan conocido en su lucha y sigue firmando muchas de sus publicaciones con las frases que Ráez hizo tan conocidas.