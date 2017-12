Pablo López: así hace frente a la ruptura con su novia después de 10 años

Pablo López está viviendo uno de los momentos más increíbles de su carrera profesional. El cantante acaba de publicar su tercer disco, llamado ‘Camino, fuego y libertad’, justo cuando es uno de los ‘coaches’ de la actual edición del programa musical del momento, ‘La Voz’.

La final se celebrará el próximo viernes, y Pablo López podría convertirse en ganador en su primera experiencia como ‘coach’. Del que ha aprendido mucho, precisamente, es de su asesor, Antonio Orozco, que contó con Pablo como asesor cuando él fue ‘coach’ del programa de Telecinco.

Sin embargo, no todo es felicidad en vida de Pablo López, ya que acaba de romper con su novia, Laura Devesa, tras 10 años de relación, tal y como ha confirmado Hola. Laura, farmacéutica y gimnasta, ha sido la responsable de la felicidad del cantante, pero después de 10 años, el amor se ha acabado.

Pablo López ha sido muy poco dado a hablar de sus historias de amor, aunque desde 2006 ha estado relacionado con Laura Davesa, una farmacéutica con la que nunca ha posado en ningún acto público y con la que ha llevado una relación muy discreta, sobre cuyo momento actual lo desconocemos todo.

Laura es su pareja desde antes de entrar en la Academia de ‘Operación Triunfo’, donde quedó segundo. El cantante recibió la visita de su pareja durante uno de los días en la Academia. Las pocas veces que hemos podido ver a Laura fue en la academia de OT cuando ella acudió a visitar a Pablo mientras este concursaba.

Pablo López seguirá centrado en su vida profesional, ya que acaba de publicar su tercer disco y está a punto de vivir uno de los momentos más emocionantes en la final de ‘La Voz’. Protagonizó uno de los momentazos en la última gala de ‘La Voz’, donde presentó su nuevo sencillo, ‘El patio’, una canción llena de fuerza, que está destinada a ser un éxito gigantesco. Su compañera Malú estaba también muy emocionada durante su actuación y todo el mundo se puso en pie para aplaudir a un cantante que no pudo reprimir las lágrimas de la emoción.

La canción, que no tiene por qué ser autobiográfica, tiene una letra muy tremenda que podríamos interpretar en términos de desamor: “Nada, ya no queda nada, solo tu delirio,

tu ruido insoportable en el salón, no queda nada más que tu fantasma, ohh solo quiero que te vayas, solo quiero que se acabe, solo quiero que me dejes solo” y añade que “fuera, vete de mi casa, suéltame las manos”.

Sea como fuere, Pablo López, un artista muy emocional, a quien también encontramos en el nuevo disco de Rosario, grabación de un espectacular concierto en el Teatro Real, al ‘coach’ de ‘La Voz’ no pueden irle mejor las cosas.