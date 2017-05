Olivia Molina: su opinión sobre la gestación subrogada, a la que recurren muchos famosos

Ángela Molina y Olivia Molina han sido protagonistas de un sensacional reportaje en Mujer Hoy este fin de semana, en el que hablan sobre muchas cuestiones, entre ellas cómo han afrontado la maternidad.

Olivia Molina ha dado mucha prioridad en su vida a este papel, el de madre, e incluso ha dejado de trabajar temporalmente para estar con sus hijos: “Dejé de trabajar porque no quería perderme nada de la maternidad. Por razones vitales, me he volcado en la crianza. Ha sido un privilegio; lo he disfrutado una barbaridad y me ha curado mucho”.

La actriz, que es pareja del también actor Sergio Mur, también da su opinión sobre el parto sin dolor: “A mí no me gusta que me anestesien. No es un dolor terrible, como el de sacarte una muela. ¡Somos mamíferas! No comparto ese miedo al dolor, no lo concibo, es más, pienso que nos reconocemos a través del dolor del parto”.

En la misma entrevista, Oliva, que está volcada en el teatro, en la actualidad, también se pronuncia sobre la gestación subrogada, a quien otros llaman ‘vientre de alquiler’. La actriz es muy sincera al afirmar que “es respetable que cada uno opte por lo que desee, pero a mí me impresiona la idea: es muy fuerte que rompa el vínculo entre la mujer que lo ha tenido y su hijo, y es muy fuerte que se pague por gestarlo. Yo preferiría antes la adopción“.

En Hollywood han sido varias las estrellas que han recurrido a la gestación subrogada, como Nicole Kidman o Sarah Jessica Parker, mientras que en España han recurrido al mismo método el cantante Miguel Poveda, los colaboradores televisivos Torito y Kiko Hernández, la presentadora Tamara Gorro, o el periodista Jaime Cantizano.