Aún puedes disfrutar de lo mejor de la Feria de Abril de Sevilla… en Madrid. Mucho arte en la I edición del Olé You, en el Only You Boutique Hotel, un lugar único en el corazón de la capital. Y es que durante estos días hay desfiles y venta de diseños flamencos y espectaculares mantones de Manila, exposición de cuadros y esculturas y gastronomía típica (cucuruchos de pescaíto, regañás, jamón…).

Y tampoco puesde faltar música en directo y hasta cursos de bulerías.

Una iniciativa que ha nacido con la intención de ser la primera de muchas y futuras ediciones con la que la dirección, en la persona de Sam Bath, pretende reforzar los lazos de unión entre la capital andaluza y la capital de España.

Moda flamenca y belleza andaluza, una combinación ganadora.

El día de la inauguración oficial hubo muchas caras conocidas, como Carmen Lomana, Eva González, Morante de la Puebla, Raquel Revuelta, que presentó el acto con Michi Primo de Rivera, Enrique Solís Tello o la bailaora Cecilia Gómez.

Y la velada comenzó con un desfile de trajes de gitana diseñadores de moda flamenca abrirán la noche con un desfile de trajes de gitana de diseñadores como Rocío Peralta, Pilar Vera, la firma Nuevo Montecarlo (de la que nuestra bloguera Irene Rosales habla en su último post), Pol Núñez, Fabiola, Javier García, José Hidalgo o Guillermo Ramírez que trasladaron a los invitados al albero abrileño de Sevilla.

Durante el acto también se inauguró una exposición de pintura y cerámica inspirados en toreros y las flamencas, obra del pintor impresionista abstracto jerezano Balcris Donaire.

Todo ello en un marco de lujo, el hotel Only You, que se ha convertido en uno de los referentes de la hostelería de la capital. Y donde no sólo te puedes alojar. También puedes disfrutar de un agradable rato en su bar o tomar una copa en su patio interior