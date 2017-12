Nuria Roca afronta su peor reto profesional

Verde que te quiero verde 💚 #vamosquenosvamooosss 💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼 @singlesxd 😍❤️ ❤️ SINGLES XD 🗓Cuándo? •••••••••••••••••••• ahora, enseguida!!! 📺Dónde?•••••••••••••••••••••••••• En CUATRO ⏰A qué hora? ••••••••••••••••••••• A las 15:45! Pic by @mayte1969

A post shared by NURIA ROCA (@nuriarocagranell) on Dec 20, 2017 at 6:21am PST