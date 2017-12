Noelia López desvela qué fue lo peor de su paso por ‘Supermodelo’

Noelia López no puede estar más agradecida de su vida. La modelo está disfrutando su faceta como madre, fruto de su relación con Arnaldo Alonso, y no para de compartir los momentos tan increíbles que está viviendo. Hay que recordar que Noelia fue ganadora de la segunda edición del ‘reality’ ‘Supermodelos’, de donde también salieron Malena Costa o Alba Carrillo.

Aunque fue una experiencia increíble que le permitió saltar a la fama como modelo y comenzar su carrera profesional, no todo fue un camino de rosas, y tuvo que hacer frente a algunos duros momentos, como las críticas de algunos. Diez años después de su paso por el programa, recuerda el momento más duro con el que tuvo que lidiar.

“Antes que Instagram existían foros, hace 10 años cuando salí de ‘Supermodelo’ (y era joven), tenía mucha gente que me apoyaba… y otra que me apoyaba menos y me calificaba: fea, bajita, rellenita o inexpresiva. Qué pena no haber vivido el boom de las redes sociales… o no, ahora lo veo de lejos u me río, pero en el momento y siendo más joven, puede llegar a hacer daño de verdad”, ha escrito contundente en un Instagram Stories.