Nieves Herrero nos revela su comida “secreta” con el Rey Felipe y otros periodistas

Nieves Herrero tiene tras de sí una larga trayectoria profesional. Y no para. Ahora da rienda suelta a su pasión por sumergirse en la Historia y las historias a través de sus novelas (la última dedicada a Carmen Franco), pero también explota su nervio periodístico en la radio en Onda Madrid y en la televisión.

Con motivo del 50 cumpleaños de Felipe VI ha dirigido para Telemadrid el documental La noche del Rey. Un trabajo apasionante que le ha llevado casi cuatro meses de realización, para el cual ha entrevistado a las personalidades más relevantes que han tenido contacto con el monarca. De él nos ofrece un retrato muy interesante, con muchos puntos de vista y anécdotas que nos ayudan a conocerle más de cerca.

Precisamente ella también tiene “su” propia anécdota, y así nos la contó a SEMANA: “Haciendo este documental me han contado muchos políticos que el Rey los suele llamar para reunirse con ellos. También lo hace con periodistas. Yo recuerdo una comida con él siendo aún Príncipe, en la que estábamos Anne Igartiburu, Carlos Herrera, María Escario y yo. Nos preguntaba de todo, de la profesión, de la actualidad, de cómo la veíamos, de cómo estaba la televisión, la radio, nuestras preocupaciones… Fueron tres horas de preguntas continuas. La cita fue en Televisión Española y Carlos Herrera cuenta en este trabajo que la comida no era demasiado buena. Todos nos dejamos bastante en el plato, y el único que se acabó todo fue el Rey, que estaba educado para comerse hasta lo que no está rico”.

-Después de todo lo visto y oído, ¿qué te ha quedado del Rey Felipe?

Me ha quedado que estamos ante una persona muy preparada, con una curiosidad inmensa por lo que ocurre en nuestro país y por estar desde pequeño familiarizado con los problemas del Estado. Él estaba preparado desde mucho tiempo antes de la Abdicación de su padre. Tiene una formación militar y también intelectual. Es un gran cinéfilo, no pasa una semana sin que vea una o dos películas. Tiene mucha sensibilidad para la poesía y la conoce bien. Sabe mucho de historia y de los Borbones, aunque yo le veo muy apegado a su madre, a la que considera una gran Reina.

-¿Qué se dice de su carácter?

Se dice que es un hombre muy serio y que, yo al menos lo pienso, en las distancias cortas te hace sentir muy cómodo y te puedes relacionar con él de una manera fácil. Yo creo también que la Reina Letizia le ha hecho tomar contacto con la gente, con la calle. Sus amigos comentan que es un hombre que le cuesta abrirse, pero que cuando lo hace, es para siempre. Sabe la trascendencia que tiene lo que haga o lo que diga, pero una vez que toma confianza, te abre para siempre su corazón y todo. Siempre está ahí. Los amigos tienen su teléfono. No es una persona alejada. Una vez que entras en su círculo, puedes guasapearte con él.

-¿Tú te guasapeas?

Yo no, ¡ya quisiera! De momento. A mí me parece majísimo, cercano, simpático… Es muy consciente del momento que le ha tocado vivir y de la responsabilidad que tiene.

-¿Es el Rey más a pie de calle?

Yo creo que sí. Ha pisado calle, le gusta mezclarse con la gente y es plenamente consciente de que de su trabajo dependerá que reine o no Leonor. Que el futuro de Leonor dependerá del trabajo de su padre. Todos los entrevistados han coincidido en eso. Que no se puede bajar la guardia, que hay que ganarse la calle cada día. Ese servicio público lo tiene interiorizado desde pequeño.