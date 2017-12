Muere Carmen Franco a los 91 años

Carmen Franco ha muerto a los 91 años de edad. Durante la mañana del jueves recibía la extremaunción en su casa del barrio de Salamanca de Madrid. La familia se ha mostrado muy pendiente de Carmen todo este tiempo, en el que Carmen ha estado en su casa con un delicado estado de salud.

El encargado de anunciarlo ha sido su nieto Luis Alfonso de Borbón, que ha escrito un bonito mensaje a través de su perfil de Instagram: “Dios se ha llevado a Man (d.e.p), pero ella no se ha ido: la tendré SIEMPRE en mi CORAZON. Pasó de puntillas durante 91 años, dejando un RECUERDO fabuloso a todos los que la conocieron y a mí un VACÍO enorme. Querida Man, siempre serás mi SUPER ABUELA, mi SEGUNDA MADRE, uno de mis PILARES, y mi EJEMPLO a seguir (fuiste una gran CRISTIANA, con muchos VALORES y muy BONDADOSA; te encantaba VIAJAR y DESCUBRIR otros lugares; eras de las personas más CULTAS que he conocido, con una gran MEMORIA y siempre INFORMADA de todo; compartíamos AFICIONES como disfrutar de la NATURALEZA y ver jugar al FUTBOL a la SELECCIÓN ESPAÑOLA o al REAL MADRID; me impresiona la GRAN SEÑORA que siempre fuiste, con tu SABER ESTAR , tu ELEGANCIA , tu INTEGRIDAD , tu SERENIDAD , tu ALEGRIA , tu PACIENCIA , tu SINCERIDAD , tu FORTALEZA y tu APERTURA DE MENTE ). Si hubiera que definirte, repetiría lo que dijo mi primo : “MAN ES MAN”. Te quiero mucho”, compartía.

Hace apenas un mes, la hija de Franco confirmaba en una entrevista que este verano le habían detectado un cáncer y que se enfrentaba a la muerte con serenidad y tranquilidad y sin querer recibir tratamiento alguno.

Con 91 años, Carmen ha gozado de una vida plena. Estos últimos años se los ha pasado viajando por el mundo, en muchas ocasiones en compañía de su hija mayor, Carmen Martínez Bordiú. “Lo que tengo es un cáncer terminal. Todo ha sido este verano, he estado 15 días de médicos y dicen que debe ser de hace tiempo, pero bueno, lo he asumido y no pasa nada. No tengo tratamiento, no hace falta”, confirmaba hace apenas unos meses.

Días antes de anunciar esta triste noticia, la aristócrata se dejaba ver asistiendo a la apertura del teatro de la Zarzuela de Madrid. En aquellos momentos, solo su círculo más cercano sabía que estaba enferma. Desde entonces, la mujer de Cristóbal Martínez Bordiú ha reducido sus apariciones públicas y ha preferido quedarse en casa recibiendo las visitas de sus hijos, sus nietos y sus biznietos, que no se han separado de ella.

D.E.P.

