Los motivos de la agridulce vuelta a la tele de María Teresa Campos

María Teresa Campos es la protagonista del nuevo número de SEMANA. La presentadora ha vuelto a la televisión cuatro meses después de sufrir el ictus, y ha regresado como comentarista de ‘Gran Hermano Revolution’ a la espera de programa propio.

Ella misma aclaraba el motivo de su aparición en el programa: “El otro día me pidieron que fuera de visita a ‘GH’ y yo por cariño fui, porque ese programa ha llenado muchas horas de mi espacio en ‘Día a día’, cuando no tenía la entidad que tiene ahora. Pero insisto, fui de visita y no voy a participar en él de ningún otro modo”, ha explicado durante la entrega de su reconocimiento como Hija Adoptiva de Málaga.

La presentadora de televisión ha comentado, además, que “de momento no mejubilo, aunque mucho tiempo no me queda”. Eso sí, todavía tiene ganas de seguir en la tele: “Volveré, espero que pronto. Cuando uno se va unos meses dejando un programa de ocho años y mucho éxito, hay que pensar bien el formato con el que volver, porque las cosas no están fáciles”.

