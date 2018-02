El misterioso agradecimiento de Belén Esteban a su familia

Belén Esteban ha demostrado muchas veces lo importante que es para ella su familia y su pareja, Miguel.

La de Paracuellos siempre ha recalcado que ellos siempre se han mantenido a su lado en los peores momentos y que nunca la han fallado.

Pero este marte 20 de febrero, un mensaje de agradecimiento a su familia, ha sorprendido a todos los espectadores.

Terelu Campos terminaba de dar explicaciones detalladas sobre el estado de salud de su madre y sobre la operación a la que había sido sometida. Nada más finalizar, Belén Esteban se ha dirigido a Paz Padilla. “¡Paz! ¿Me dejas decir una cosa?”, le ha preguntado a la presentadora.

Todos esperaban que Belén fuera a hacer algún apunte sobre el tema que se estaba tratando en ese momento en el programa. Pero, sin venir a cuento, Belén ha mirado a cámara y ha dicho lo siguiente: “No quiero que me preguntéis ni nada. Ellos saben por qué lo digo. Pero quiero mandar un beso a mi familia. Gracias a mi familia. A mi familia y a mi pareja. Gracias por estar siempre a mi lado. Os quiero con locura. A veces (ha aclarado Belén a sus compañeros) no se lo digo y quería decírselo. Gracias porque ahora me miro al espejo y sé quién soy”.

Visiblemente emocionada, Belén ha sido aplaudida por sus compañeros, que parecían conocer el motivo de su sentido mensaje.