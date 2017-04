Mireia Canalda: duras palabras para Alba Carrillo y su madre

Mireia Canalda, que fue concursante del mismo reality en 2010, confesó que no pudo desconectar del programa ni un momento. “Desde el primer día tuve la sensación de que iría con Gloria Camila porque es una tía con carácter y que puede hacer muy buen papel, a no ser que se le crucen los cables… Aunque lo de este martes fue justificado, porque la pincharon hasta que la encontraron. La frase de “al menos mi padre no ha matado a nadie” es escandalosa. Y el empujón de Gloria Camila es mucho menos que lo que hace Alba, que vi que ponía las manos para pelearse como dos gatas”, opina la modelo.

Para Canalda, el presentador del programa Jorge Javier Vázquez estuvo muy acertado cuando entró a hablar en directo con ellas. “Si son un poco inteligentes, habrán entendido el mensaje. Ya nos gusta que se piquen porque trabajando en la televisión ya nos interesa tener temas de los que hablar, pero ayer fue muy fuerte”, remarca. Ella misma recuerda que en Gran Hermano, por tirar un vaso de agua encima hubo expulsión. “Aquí si expulsaran se quedarían sin dos personas muy importantes, pero no se pueden arriesgar a que vuelva a pasar”, añade.

Consejos a los concursantes

“A Alba le diría que aflojara, porque es verdad lo que le decía Jorge Javier que le está dando la razón a gente a la que no quiere darle la razón, porque no se te puede ver tan desequilibrada y, si realmente va por su hijo, si es real este mensaje, que yo lo dudo, entonces yo estaría mucho más cohibida. No es la imagen que quiero que vean de una madre”, dice Mireia Canalda sobre qué le diría a la modelo. “Que se relaje, que aun queda mucho concurso, aun no han pasado hambre de verdad, ni frío… No ha pasado nada aun en tres días y queda mucho”, añade.

Poco le diría, en cambio, a la madre, Lucía Pariente: “No se le puede dar ningún consejo porque no lo escucharía. Como madre, para mí, deja mucho que desear, estaba culpando a su hija mientras su hija se le disculpaba y le decía que quería estar con ella. Creo que entre ambas tienen una historia muy rara”.

Aunque no conoce personalmente a Gloria Camila, es su favorita. Por ello, está convencida de que “aceptará un poco más el mensaje de Jorge Javier, lo de ‘relájate y que te resbale un poco todo y si viene, que no te encuentre’. Creo que puede hacer un buen concurso”.

Además de Gloria Camila, Mireia cree que Laura Matamoros puede dar mucho juego también: “Tiene esta sangre caliente y como en este programa se vota para salvar, los clubs de fans tienen más poder porque no se dividen los votos, y Laura tiene muchos seguidores”. Y concluye destacando otros nombres: “Hay algunos que nunca los dirían como ganadores pero que quiero que se queden hasta el final como Leticia Sabater o Juan Miguel. Y considero que José Luís puede hacer muy buen papel y podría ser un posible ganador”.