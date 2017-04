Mila Ximénez amenaza a Mercedes Milá: la guerra sigue abierta

Mila Ximénez y Mercedes Milá tienen abierta una guerra que parece que no se va a resolver a corto plazo. Tras las palabras de Mercedes Milá en ‘Sábado Deluxe’, entrevista en la que atacaba con dureza a Mila Ximénez, la colaboradora de ‘Sálvame’ le ha contestado ahora desde el plató de su programa, sin pelos en la lengua.

“Creo que usted dijo que yo le produzco mal rollo. No, el mal rollo lo lleva usted internamente. Usted es profundamente chunga. Lo primero que tenía que hacer es pedir perdón, porque llamó a la cadena y a ‘Supervivientes’ porque decía que estaban estafando a la audiencia. No fue así. No era la mejor, y no gané ‘Supervivientes’. Yo llegué a la final y eso es lo que le molesta”, comienza explicando muy enfada Mila.

“No se ocupe de la felicidad ajena, busque la suya porque la perdió hace mucho. Desgraciadamente su nivel ha bajado bastante. Sabía perfectamente que si no me mencionaba a mí o a Kiko Hernández, su entrevista no hubiese importado. Nadie se ha enterado de qué hace usted en este momento”, continúa.

“Usted no tiene nada contra mí, pero quieres poner entre las cuerdas a Jorge. Como no se perdona que la hayan sacado por la puerta de atrás y no presente ‘Gran Hermano’, porque se lo hayan dado a Jorge, y como no tiene agallas de enfrentarse a Jorge, se ha ido a lo fácil, a atacar a Kiko Hernández y a mí. Yo voy a defender a Kiko siempre, porque es mi amigo y una gran persona. No necesito el plauso ni el plató, búsquese su sitio y organiza su vida porque la tiene bastante destruida”, ha zanjado Mila Ximénez.

Hay que recordar que esta es la respuesta de Mila Ximénez a las duras palabras de Mercedes Milá el pasado sábado en el ‘Deluxe’: “No me gusta Mila. No la aguanto. Me resulta desagradabe. Es una amargura de persona. Nunca he hablado así de un compañero, pero con Mila me pringo porque es una persona que televisivamente no me gusta. Es una borde. Siempre que vengo aquí la oigo por lo ‘bajini’”.

¿Responderá Mercedes Milá a las palabras de Mila Ximénez, o preferirá hacer oídos sordos? Estamos seguros de que esta polémica continuará…