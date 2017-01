Miki Nadal y Carola Escámez viven su momento más duro

Carola Escámez ha dado la noticia en las redes sociales. En Instagram ha publicado, además, una fotografía de ella misma en el hospital, con el siguiente mensaje: “Íbamos a ser 4, pero no ha podido ser, será, seguro… Embarazo ectópico. No he empezado bien el año, pero después de la operación de hoy, mi salud está mucho mejor y, casi fuera de riesgo. Ahora, a recuperarse para poder disfrutar de esta vida tan maravillosa. Besos !!”.

Debemos recordar que Miki Nadal, humorista de gran popularidad, que actualmente trabaja en ‘Zapeando’ en La Sexta, y su mujer, la bloguera de moda y organizadora de eventos, Carola Escámez, informaron de que iban a ser padres por primera vez en diciembre de 2014, días antes de las fiestas navideñas. Un anuncio que hizo ella a través de las redes sociales, en las que es muy activa, con la siguiente frase: “Las patatas casadas están esperando su patata frita”. Sin duda, una manera de empezar muy distinta a la de este 2017.

En la misma red social anunciaban el nacimiento de su hija Carmen:“La patatita ya esta en la freidora.Bienvenida a nuestro mundo Carmen Nadal Escámez.11/5/2015.Se adelantó.Te queremos”, manifestaba Carola Escámez, mujer de Miki Nadal, en su perfil de Twitter para anunciar el nacimiento de su hija, a quien cariñosamente se refiere como ‘patatita’, un apelativo con el que se referían a ella desde que supieron que iban a ser padres.

Miki Nadal es una figura muy popular gracias a la pequeña pantalla y debemos señalar que Carola es hija Julio Alberto, exjugador del Atlético de Madrid y del FC Barcelona, y de Carmen Escámez, y también sobrina de Alfonso Escámez, presidente del Banco Central durante entre los años 1973 y 1993. Además de bloguera y organizadora de eventos a través de su web Trendy Luxury Things, Carola es una consumada deportista y de hecho campeona de tiro al pichón, no en vano consiguió la medalla de bronce en el campeonato mundial celebrado en México en 2012, así como la plata por equipos en el Campeonato de Europa 2013.