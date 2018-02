La vida de excesos de Miguel Bosé contada por él mismo

Miguel Bosé es un cantante al que no le gusta mucho hablar de su vida privada. Pero, en ocasiones, tiene arranques de sinceridad que nos dejan perplejos, como sus últimas declaraciones en el Festival Viña del Mar.

La revista People recoge las frases del artista que dio en el famoso certamen musical celebrado en Chile. En ellas, Miguel reconoce abiertamente que ha llevado una vida de excesos: “He tenido mis momentos”. “Alcohol, vamos, me he bebido todo el que he podido; todo el que ha dado tiempo a beberme y el mejor, el malo también. Fumar también y el resto también, todo” ha declarado el intérprete sin ningún tapujo.

Asimismo, Miguel también confesó que su vida cambió cuando tomó conciencia de lo que estaba sucediendo y decidió modificar su forma de vida. Una etapa que coincidió con su paternidad -Miguel es padre de cuatro hijos-. “Yo ahora no hago nada porque ya lo he hecho todo”, explicó. “Lo qué pasa es que desperté un día y dije: ‘¿Y ahora qué? ¿Cuál es el chiste? ¿Para qué me sirve todo esto?’. Fue el momento en el que nacieron además mis hijos. Creo que en ese momento dije: ya lo hice y ahora paso a otra cosa’”.

A pesar de la soltura con la que Bosé reconoció todos sus excesos, también confesó haberlo pasado mal.