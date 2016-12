Miguel Ángel Muñoz, agradecido a sus padres y a su tata

Después de unos días de mucha intensidad he podido “parar” para leer “casi” todos vuestros vuestros mensajes y compartirlos con mi familia y mi #tata.

Nos habéis hecho extremadamente felices y por eso quería expresaros mi agradecimiento en estas lineas.

De corazón os digo que estoy tan abrumado que no se por dónde empezar. Es tanto lo vivido durante el programa y tan grande lo sentido durante la emisión que estoy desbordado de emoción.

MasterChef ha sido “otra” de las mejores experiencias de mi vida, donde he tenido la oportunidad de volver a aprender algo nuevo, de emocionarme y de sentir una vez mas esa sensación de superación de un reto imposible. Esta vez, con el final mas #feliz que pudiese imaginar: haber podido llegar al corazón de todos vosotros gracias a mi esfuerzo.

Me sentía muy orgulloso de mi participación pero no era consciente de que vosotros lo fueseis a ver de esta manera.

Y es que, a veces pasa. A veces uno lucha por dar lo mejor de si mismo pero no lo consigue, o a veces, a quienes te tienen que valorar les llega algo distinto.

Por eso ha sido tan especial haber conseguido este premio y recibir tantas muestras de cariño desde el primer día emisión por parte de todos vosotros y de los medios de comunicación.

Os doy las gracias infinitas a todos los que habéis vivido esto conmigo y espero poder compartir muchas mas experiencias con vosotros, la mayoría de ellas como siempre, a través de los personajes que interpreto.

Pero ahora ya sabéis que debajo de ese disfraz de actor, esta la misma pasión, esfuerzo e ilusión que je puesto detrás de los fogones. 🙂

También quiero aprovechar estas lineas para dar de nuevo las gracias a cada una de las personas que me ayudaron en el camino hasta la gran final. Perdonad si me extiendo demasiado, pero tengo la necesidad de dejarlo escrito.

Empiezo por una de las personas mas importantes de mi equipo que fue a quien se le ocurrió la brillante idea de que este reto podía ser muy positivo: Sofía Pedroche. Gracias Sofi por tener esta idea, por creer en mi talento y por ser tan excepcional en tu trabajo.

Continuo mi maestro #JeronimoMateos que me ha enseñado “todo” lo que sé sobre cocina.

Sigo con #AlejandroMontes y #PabloIglesiasHevia, que me abrieron las puertas del obrador de Mamá Framboise para que aprendiese a elaborar el postre de la final durante horas y horas hasta la 1 de la madrugada muchos días/noches.

No quiero olvidarme del resto de amigos y profesores que me han dedicado su tiempo y me han ofrecido sus restaurantes y catering para seguir aprendiendo y poder practicar algunas de las 396 horas que dediqué a entrenarme durante las 7 semanas de #MasterChef:

#JavierLafuente, #JorgeBreton, #DiegoMuñoz, #FlorenDomezain, #JaviEstevez, #MaestroHoi, #RogerChen, #YongPingZhang (Julio), mi conductor #Cesar… Y muchos otros nombres de una lista interminable.

Gracias a Tve y a Macarena Rey que, una vez mas, no ha podido tratarme con mas cariño.

También a todo el equipo de Shine Iberia como Ana Rivas, Rafa Plaza, José De Isasa y una lista de excelentísimos profesionales y personas que juntos hacen que #MasterChef sea el formato tan excepcional que es.

Tampoco puedo dejar de nombrar a #EvaGonzalez, #PepeRodriguez, #JordiCruz, #SamantaVallejoNajera y #JoseAndres por hacerme tan feliz reconociendo mi esfuerzo y evolución cada día hasta el duelo final.

Sois un ejemplo a seguir y habéis sido una fuente de inspiración para mi desde que empezó #Mccelebrity.

No me olvido tampoco de cada uno de mis compañeros en las cocinas, #NiñaPastori, #MariadelMonte, #FonsiNieto, #EstefaniaLuyk, #ManuelBenitez, #VirginiaTroconis, #LolesLeon, #FernandoTejero y especialmente de #CayetanaGuillenCuervo porque sin ella no hubiera sido posible este viaje con un final de cine.

#Gracias siempre a mis amigos del alma #PedroJordandeUrries, “Perico” e Ivan Calvo Serrano, y a #AlfredoGarzon y #SusanaVicente quienes me dejaron su cocina durante mas de 3 semanas, hasta que me compré lo necesario para practicar en mi casa, y que ademas me presentaron a “Jero” y a mis pinches de oro Cesar y Carmen.

Y por ultimo gracias a toda mi familia, a mis padres por el ejemplo de superación que me enseñan cada día y por supuesto a la #Tata que desde el primer momento confió en mi para llegar tan lejos.

Hoy, todos juntos, hemos vuelto a celebrar el triunfo de #MasterChefCelebrity y la #vida.

Que suerte poder seguir viviendo experiencias tan bonitas como esta con mi familia y con #latata a sus 92 años.

Ojalá podamos seguir cumpliendo sueños juntos y algunos de ellos los pueda compartir con vosotros.