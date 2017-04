Mercedes Milá a Kiko Hernández: “Cuando estabas solo y enfermo, Lydia estuvo a tu lado”

A Kiko Hernández no le han gustado nada las declaraciones que Mercedes Milá ha hecho para el programa ‘Cazamariposas’.

La popular presentadora ha contado que más de una vez ha aconsejado a Kiko que cambia las gafas con las que ve la vida, por unas más amables: “Kiko me pidió ayuda en un momento de su vida, porque quería cambiar su imagen de malo, y él lo sabe. Le aconsejé que cambiase las gafas con las que ve la vida, por unas más amables”. “Ahora tiene dos hijas preciosas y estoy segura de que su enfrentamiento con Lydia no le hace feliz“.

Mercedes Milá ha entrado en directo en ‘Sálvame’ y ha defendido su postura: “Lydia, sonríe. Mira para adelante, no para atrás”.

A Kiko le ha dedicado unas duras palabras: “Ten memoria. Cuando estabas solo y enfermo, la persona que estuvo a tu lado fue Lydia”.

Kiko Hernández no ha tardado en responder a Mercedes: “Soy muy feliz, no necesito cambiar las gafas. Mi vida es maravillosa”: “Y yo nunca he estado solo. Cuando estuve mal tenía a la gente que me quiere a mi lado. A mi familia”.

Aunque el desencuentro no ha llegado a más, lo cierto es que durante el resto de la conexión, en la que Mercedes Milá ha hablado sobre su programa de libros, la cara de Kiko ha sido de extrema seriedad. Es evidente que no le ha hecho ninguna gracia escuchar los consejos de Mercedes.