Mercedes Milá confiesa lo que echa de menos

Los libros y la televisión son dos de sus grandes pasiones, y Mercedes Milá los compagina en su programa de Be Mad Convénzeme, pero la periodista ha confesado que todavía echa algo de menos: «Echo de menos el directo y un plató lleno de gente. Eso me falta, algo grande, de prime time»

Aunque tiene claro que no volvería a Gran Hermano: «Eso es una etapa pasada. Tengo otras propuestas sobre la mesa, y en distintos lugares, por lo que tendré que tomar una decisión sin tardar mucho, pero todavía no lo he hecho».