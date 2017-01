Mercedes Barrachina, madre de la hija secreta de Escassi: “Tengo celos de Lara Dibildos”

Mercedes Barrachina, la madre de la hija que hasta hace poco se desconocía que Álvaro Muñoz Escassi tenía, ha concedido una entrevista para hablar sobre el jinete y sobre qué opina de su reciente boda con la millonaria venezolana Raquel Bernal.

Mercedes no ha tenido pelos en la lengua y ha dejado muy claro lo que le ha parecido este enlace: “No sé si ha dado el braguetazo pero se le ha arreglado la vida”. “No dudo de que esté enamorado, pero quizá se le vaya enseguida. Conmigo el enamoramiento le duró poco”, comenta algo escéptica.

Pero la mayor de las preocupaciones de Mercedes Barrachina no es Álvaro, al que confiesa no reconocer: “El Álvaro de ahora no tiene nada que ver con el que conocí hace 20 años. Entonces era un chico simpático y solidario, nada que ver a como es ahora”. Lo que le duele a Mercedes es su hija Anna, la cual se fue a vivir a Madrid y comenzó a tener una buena relación con el jinete cuando supo que este era su padre. Desde entonces Mercedes y Anna se han distanciado mucho: “A mí lo que me duele es no poder ver a mi hija todo lo que quisiera”. “Ahora la relación con mi hija es buena, Anna sabe que siempre voy a estar ahí. Sé que está estudiando en Madrid pero la veo muy poco, solo 15 o 20 días al año”.

Mercedes Barrachina ha querido destacar el papel que Lara Dibildos ha jugado en toda esta trama de telenovela. Lara ha acogido a Anna en su casa de Madrid: “Cuando supe que mi hija iba a vivir con Lara quise conocerla”. “Me invitó a comer a su casa. Fue muy simpática conmigo. Le agradezco mucho todo lo que está haciendo por Anna”. “Doy las gracias a Lara por lo que está haciendo por mi hija. Tengo celos de ella, porque me gustaría hacer con mi hija lo que hace ella, pero es envidia sana”.