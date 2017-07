La reflexión de Carme Chaparro sobre la maternidad que ha revolucionado las redes

Cuando miras atrás piensas… "parece mentira que pudiera con todo. Ahora no sé si sería capaz". Pero lo somos. Y lo hacemos. Sin pensarlo. Sin dormir. Sin tener tiempo para nosotras ni para nuestras parejas. Llorando a veces de agotamiento. Hace 4 años estaba así, embarazada de mi segunda hija. Y pude. Como todas. Como todos. Con la inmensa suerte de tener una pareja maravillosa. Pero hoy sigo mirando atrás y pensando "¿cómo pude?". Fotografía de @lupedelavallina (gracias, gracias, gracias) para JotDown

A post shared by Carme Chaparro (@carmechaparro) on Jul 4, 2017 at 12:14pm PDT