Belén Esteban lanza un dardo envenenado a Jesulín antes de acabar el año

No está siendo un buen final de año para Jesulín de Ubrique y María José Campanario. La familia sigue pendiente del último ingreso de María José Campanario a pocos días de despedir del año. Como no es de extrañar, los colaboradores de ‘Sálvame’ han tratado este tema en el plató, y la intervención de Belén Esteban no se ha hecho esperar.

“No voy a opinar. Qué fácil es echar culpa a la gente. No dudo que ella esté mal, yo sé lo qué es esta enfermedad, pero lo que no entiendo por qué ahora tantos ingresos seguidos. Yo lo que deseo que acaben bien el año, y Jesulín, te deseo lo mejor, y que disfrutes de de todos tus hijos”, ha comenzado diciendo cuando uno de los reporteros de ‘Sálvame’ hacía una conexión desde el hospital de Sevilla en el que se encuentra Campanario.

Ha aprovechado la ocasión, además, para mandar un contundente mensaje a Jesulín, el padre de su hija: “Ya sabes lo que te deseo. Yo hace tiempo que no hablo… Sé lo que pasa en mi casa, en la casa de los demás, no quiero saberlo. No puedo echarle las culpas a esta señora, se las tengo que echar a este señor”, ha declarado.

Belén ha querido dejar claro que no mantiene ningún tipo de relación con la familia de su hija, y que tampoco quiere: “No me da pena nadie. Sería falsa si dijera que me da pena. La vida de ellos y de toda la familia me da exactamente igual, y si te dijera lo contrario, te mentiría. ¿Se pone alguien en mi lugar? ¿Tú crees que a esta gente le preocupa algo de mi familia? Han sido tantos años, tantas cosas… Cada uno tiene en la vida lo que se merece, y no lo digo por ella. Yo no deseo a esta mujer lo que tiene, pero voy a Jesús. Según actúa, te viene”, le ha lanzado con dureza.