Melanie Griffith celebra su San Valentín en solitario

Melanie Griffith ha pasado San Valentín en solitario, a la actriz se la ha visto paseando sin ninguna compañía por Beverly Hills.

Tras pasar con Antonio Banderas cada 14 de febrero durante 18 años, el 6 de junio de 2014 la pareja inició sus tramites de divorcio, y aunque en un principio se pensaba que la relación entre ambos no iba a ser muy buena, lo cierto es que no es así. Ambos mantienen una amistad por el bien de su hija Stella del Carmen, quien nació en septiembre de 1996, cuatro meses después de que Melanie Griffith y Antonio se casaran.

Y aunque parece que Melanie se encuentra feliz, y disfrutando del éxito de su hija Dakota Johnson en ’50 Sombras más oscuras’, ha compartido unas emotivas frases por este San Valentín “The things that excite you are not random. They are connected to you purpose. Follow them.” (Las cosas que te excitan no son al azar. Están conectadas a su propósito. Síguelos). Y continuaba de forma más rotunda, “Sometimes your heart needs more time to accept what your mind already knows.” (A veces tu corazón necesita más tiempo para aceptar lo que tu mente ya sabe)

Mientras tanto Antonio Banderas sufría una gran pérdida este 13 de febrero, fallecía su expareja la actriz Celia Trujillo. El actor le dedicó unas bonitas palabras para despedirse de ella: “Hoy es uno de esos días en que la vida te sacude fuertemente. Celia Trujillo, gran amiga y compañera. DEP. Un abrazo a familia y amigos”.