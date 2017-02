Melani Olivares nos cuenta todo sobre su embarazo

La actriz Melani Olivares ya se encuentra en la recta final de su embarazo, tan solo un mes es lo que falta para verle la cara a su tercer hijo. Algo para lo que ya está preparada, puesto que Melani ya tiene dos niñas: En marzo de 2007 adoptó a una niña etíope llamada Martina, nacida en 2006 con quien entonces era su pareja, Willy Toledo. Después vendría Manuela, de 5 años, fruto de la relación que tuvo con el músico Javier Rojas. “Ya no me queda nada, muy poquito, un mesecito”, comentaba.

El padre es Gorka González, con quien quién se casó el pasado 30 de julio tras tres años juntos. Él ya tiene un niño y una niña, y este bebé será el primero que Melani y Gorka tengan en común. Como afirmaba la actriz, su marido estará con ella cuando de a luz, y “Si todo va bien será él el que lo saque“. Por supuesto de Gorka solo tiene palabras bonitas, Melani no puede estar más feliz, “No puedo tener un chico más bonito, y mejor padre, y mejor marido”.

Respecto a su embarazo, “Se mueve muchísimo, Manuela se movía muy poco, pero este despierta a mi chico por las noches con las patadas que da“. Y aunque le ha salido guerrero como ella misma afirma, esto no le ha impedido mantenerse activa, ” He llevado el embarazo muy bien, he estado en ‘Bajo Terapia’, en la función, hasta la semana pasada, casi siete meses y pico. Pero había que parar ya”.

De hecho, ayer mismo estuvo en la la presentación de la web ‘Entradas y más‘, de la que comentaba, “Es una manera de acercar a la gente a la cultura con todos los ‘y más’, los ‘y más’ quiere decir que cualquier persona puede acceder a nuestro mundo, a ver los entresijos de nuestra profesión , estar en los camerinos, estar en los ensayos, ver los procesos de creación.. y me parece muy interesante porque es un mundo que se ve como muy elitista, que solo estamos en photocall… pero hay un fondo detrás”.

En la presentación estuvo con otros rostros conocidos como, Úrsula Corberó, Antonio Molero, Raul Peña, Fran Perea, Luz Valdenebro, Nathalie Poza.