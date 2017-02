George y Amal Clooney están esperando gemelos, es algo que han confirmado a People diversas fuentes cercanas a la pareja, pero ha sido el actor Matt Damon quien ha hablado explícitamente de este embarazo: “Estuve trabajando con él el pasado otoño y me llevó aparte en el set y yo casi me pongo a llorar. Estaba muy feliz por él. Y le dije: ‘¿De cuánto está?’ y él me respondió: ‘De ocho semanas'”.

Matt Damon, que es padre de cuatro hijos, le dio un consejo a George Clooney: “¿Estás loco? ¡No se lo digas a nadie más! ¿No conoces la regla de las doce semanas?”.

Cuatro semanas más tarde, Matt le preguntó a George si todo iba bien y este se lo confirmó, según ha declarado a ‘Entertainment Tonight’, donde estuvo promocionando su nueva película, ‘The Great Wall’.

Respecto a esta buena noticia, Matt ha manifestado: “Estoy encantado por él. Ella es increíble. Ha ganado el premio gordo. Es una mujer notable, van a estar genial y ser unos padres increíbles. Esos niños son muy afortunados”.