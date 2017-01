Marta Sánchez se transforma: sus dos cambios de imagen más sorprendentes

Marta Sánchez se ha unido a la moda de los cambios de imagen. La cantante, que está feliz instalada en Miami junto a su hija, nos ha sorprendido con dos imágenes en las que la vemos muy cambiada, y ella ha quedado muy satisfecha con este gran cambio. “Me encantó cambiar mi ‘look’ para vosotros en #harpersbazaar me recuerda a la marta de ole ole… 🙈😉 Gracias al equipo de la revista que fue MARAVILLOSO #felixvaliente #juancebrian #beatrizmatallana sois los mejores!!! 🤘🏼👏🏼👏🏼👏🏼💄👠📷#martasanchez #martisimasanchez“, ha escrito junto a una llamativa instantánea. Lo ha hecho para la revista ‘Harper’s Bazaar’.

La cantante ha quedado tan contenta con su imagen renovada que ha compartido otra instantánea, en la que la vemos con su mismo color de pelo, pero con flequillo. Marta Sánchez está viviendo una etapa muy feliz en Miami, donde ha vuelto después de pasar unas semanas en España para pasar las fiestas con su familia.

Marta Sánchez ha entrado en el 2017 con buen pie. La cantante española quiso compartir con sus seguidores un emotivo mensaje, animando a todos a ser mejores personas. “Qué mejor manera de empezar el año que con mi hermana del alma y amiga incondicional Chiquin….! Por eso y por muchas cosas más, tengo que dar gracias a la vida! Gracias por teneros cerca, a todos aquellos que me dedicáis tantos minutos al día, eso sí que es un tesoro!!! A todos aquellos que os alegráis de mis momentos de felicidad y me mandáis aliento cuando me veis más triste…”, ha comenzado explicando Marta Sánchez.

“Quiero especialmente, mandar mi cariño a esas personas que están solas y sienten que les falta familia y tienen lejos a amigos o amores… a hijos a padres que están lejos… por la razón que sea…. A gente que tiene seres queridos en hospitales… no todos tenemos la gran suerte de tener gente cerca para pasar una noche así… como la de hoy, fin de año. A todos ellos, este beso desde el corazón ❤️ el año que empieza va a ser la leche!!!!!!!!!!!! 😂😂😂👏🏼👏🏼👏🏼🙏🏽🙏🏽🙏🏽 ya lo veréis! Que le den mucho al 2016! Aunque hayan pasado muy buenas cosas, yo quería empezar uno nuevo e inmaculado!!! Y ya está casi aquí!!!! El 2017!!!!! 🙌🏼✨🎉🎊A todos!!! Mil gracias!!! Os amo!!! Que sería de mi sin vosotros!!! Espero poder daros mil alegrías este año!!! Y que el amor me acompañe y os acompañe!!!! 😍Viva La Paz y viva el querernos!!!! No mala honda en redes por favor!!!! No críticas de mal rollo!!! [email protected] hacemos lo que podemos!!! Y la vida son dos días!! Menos juzgar y más amar!!!! Os quiero!!! Os amo!!! FELIZ AÑO!!!!!!!!!!!2017!!!!!!!🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈#martisimasanchez #martasanchez #madrid #2017 #amigas #amor #propositos 🎄🎄🎄”.

Parece que Marta Sánchez tiene grandes propósitos para el año nuevo y nosotros queremos verlo.