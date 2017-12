Marta Sánchez nos aclara su verdadera relación con Miguel Such

Marta Sánchez ha salido al paso de las últimas informaciones que aseguran que vuelve a estar enamorada y que ha comenzado una relación con Miguel Such. La cantante se muestra tajante y nos asegura: “No tengo nada con él”.

Marta y Miguel se conocieron el pasado verano: “Él siempre ha vivido en Palma de Mallorca, donde están su madre y su familia, pero llevaba una temporada en Colombia. Me lo presentaron en julio y cuando se mudó a Madrid por motivos profesionales me pidió que le ayudara a moverse en la ciudad… Lo he visto tres días. Le estoy conociendo”.

Miguel fue reportero durante cinco años de la cadena de televisión MTV, participó en el reality Supervivientes de 2008, edición que ganó Miriam Sánchez, y también es actor. Próximamente le veremos en la gran pantalla como novio de Penélope Crz en la película Loving Pablo, dirigida por Fernando León de Aranoa. En ella se narra la vida del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, a quien da vida Javier Bardem,

Instalada de nuevo en Madrid, tras pasar una temporada viviendo en Miami junto a su hija, Paula, Marta está ahora volcada en el que será su próximo proyecto profesional: “El 17 de febrero estreno en el Teatro de la Zarzuela de Madrid un show de piano y voz”. En los últimos años Marta ha tenido una gran presencia en la televisión de distintos países latinoamericanos en programas de ámbito musical como La Academia, en México y La Voz, en Ecuador, donde participó como coach, y en Bailando por un sueño, en Argentina, donde era una de las artistas que competían en la pista de baile.