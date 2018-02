Marta Sánchez se ha despertado durante la mañana del lunes siendo protagonista de la actualidad. Su concierto celebrado en el Teatro de la Zarzuela sigue dando que hablar después de que la cantante se atreviera a cantar su versión del himno de España, que consiguió levantar a todo el público de sus asientos.

La cantante, que no se esperaba la gran repercusión, ha hablado de cómo está viviendo ser personaje del día: “No tenía nada previsto. No sabía que iba a liarla tanto con esta idea. La letra es íntegramente mía”, comienza explicando Marta Sánchez. Pero, ¿de dónde surge la idea de hacer una versión del himno de España?

“Surge de la idea de querer volver a mi tierra después de tres años en Miami. Empiezo a pensar en la idea cuando ya tenía aquí mis muebles. Pensé en cómo cerrar el concierto y opté por cantar este himno. Es increíble cómo reaccionó la gente, que se levantó. Aluciné”, ha dicho sorprendida.

La cantante ha vuelto a España junto a su hija, y no puede estar más orgullosa de la decisión, ya que para ella es el país más increíble del mundo: “El himno surge de mi añoranza por España cuando vivía en Miami. Tengo siempre la suerte de volver. Es una carta de amor, una carta sentida de lo que siento por este país, que es el más bonito del mundo, y mira que he estado en países. Tenemos que estar todos muy orgullosos de nuestro país”.

Marta ha vuelto a su país y ha querido aclarar que compuso la letra antes de que estallara la polémica del procés catalán: “Se me ocurrió antes de que explotara todo esto. Sería injusto hacer valoraciones políticas, ¿qué culpa tiene el himno? Mi iniciativa busca unir y sumar, no restar y dividir”.

Después de horas siendo trending topic, muchos han comentado en las redes sociales que fuera Marta Sánchez la que cantara el himno durante la final de la Copa del Rey: “No sabía que había una plataforma para que cante en la final”, ha comentado entre risas. Lo que no ha dudado en contar la cantante es cómo se enteró de todo: “En el teatro me doy cuenta de que emociona, pero fue este domingo cuando descansando me di cuenta de que soy trending topic… Mi madre se había quedado sin batería. Todos mis amigos de fuera, gente que no me hablaba desde hace años, me han escrito… Estoy alucinando.