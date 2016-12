Marta Sánchez: dolorosas ausencias en Navidad

Marta Sánchez, como suele pasar en estas fechas tan señaladas, siente nostalgia por los que ya no están. Y así lo ha expresado en Instagram junto a una fotografía de ella con su hermana Paz, fallecida a consecuencia de un cáncer, enfermedad con la que está muy concienciada la cantante, que suele participar en numerosos actos para mostrar su apoyo a las personas que lo padecen y para incidir en la importancia de la investigación.

Marta Sánchez ha manifestado lo siguiente: “Esta mañana me despertaron con estas maravillosas flores de #originalflor Quiero daros las buenas noches compartiendo esta foto que me trajo mi madre de recuerdo de mi hermana y yo mirando hacia la puerta cuando llegaba mi padre querido a casa… dos ausencias que se sienten todavía más dolorosas en estas fechas, mi papi querido y mi adorada gemela…. Gracias a Dios, tengo seres queridos que todavía me acompañan en este camino de la vida, una vida llena de apoyo de mis amigos y fans que me dan cosas únicas dia a día… gracias por alegraros de la felicidad que siento hoy y por estar ahí… feliz Navidad”.

Marta también ha compartido otra fotografía en la que aparece, guapísima, mandando un beso a sus fans y deseando a todo el mundo Feliz Navidad. Algo que también nosotros le deseamos a ella y a los suyos.