Marta Sánchez comparte la primera imagen junto a su nuevo novio

Marta Sánchez está viviendo una de las Navidades más especiales de su vida, ya que está de nuevo enamorada, de un analista californiano llamado Casey Ustick. Pues bien, parece que la cosa va ‘viento en popa’ puesto que acaba de compartir la primera foto junto a él en su cuenta oficial de Instagram.

“I’m so happy to begin a new year with you babe. Miss u…

#martisimasanchez #martasanchez #navidad #graciasportanto #ilusion #vivir 😘” [“Feliz de empezar el nuevo año contigo. Te echo de menos”], le escribía en inglés. Se trata de la primera instantánea que comparte junto a él, demostrando que empieza el año con buen pie.

La cantante española y su nueva ilusión se conocieron en Miami, donde Marta Sánchez vive desde hace unos años junto a su hija Paula. La cantante, como suele pasar en estas fechas tan señaladas, siente nostalgia por los que ya no están. Y así lo ha expresado en Instagram junto a una fotografía de ella con su hermana Paz, fallecida a consecuencia de un cáncer, enfermedad con la que está muy concienciada la cantante, que suele participar en numerosos actos para mostrar su apoyo a las personas que lo padecen y para incidir en la importancia de la investigación.

“Esta mañana me despertaron con estas maravillosas flores de #originalflor Quiero daros las buenas noches compartiendo esta foto que me trajo mi madre de recuerdo de mi hermana y yo mirando hacia la puerta cuando llegaba mi padre querido a casa… dos ausencias que se sienten todavía más dolorosas en estas fechas, mi papi querido y mi adorada gemela…. Gracias a Dios, tengo seres queridos que todavía me acompañan en este camino de la vida, una vida llena de apoyo de mis amigos y fans que me dan cosas únicas dia a día… gracias por alegraros de la felicidad que siento hoy y por estar ahí… feliz Navidad”.