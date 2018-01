Marta Sánchez comienza el año con la mejor compañía

Marta Sánchez volvió de nuevo a España en 2017 después de vivir una temporada en Miami junto a su hija, Paula. La cantante ha comenzando este 2018 al lado de la persona más importante de su vida y con ella ha querido felicitar a sus fans a través de su Instagram: “Este si es un tesoro. Lo demás que dios diga. Os deseo a todos un feliz 2018. No es por que el 8 sea el día en que nací, pero intuyo que este año va a ser, cuanto menos peculiar…. Así que vamos a vivirlo. Sin más. Yo le pido salud y que mi hija, mi madre y mía amigos sean felices. Lo demás me lo merezco. Espero hacer más méritos para tenerlo. Creo que soy una gran mujer y que el destino me tiene guardadas todavía muchas sorpresas… Pero eso si: UNA COSA MUY IMPORTANTE: NO ME FALTEIS. SIN ESO ME SECARIA COMO FLOR DE MAYO SIN RIEGO…. Os quiero. Es más, sois el sentido de mi vida. Feliz año y gracias a todos los que me ayudais día a día. PREPARADOS!? LISTOS?? YAAAAAA!!!!! 2018!!!!!!!

Marta está muy unida a su hija y siempre se muestran su complicidad en las redes sociales. La joven, de 14 años, es una guapísima adolescente que ha heredado el estilo de su madre y que también a través de su Instaram se muestra como toda una it girl que seguro dará mucho que hablar.

La cantante está feliz de haber vuelto de nuevo a Madrid, tras la aventura americana en la que participó en programas de televisión de ámbito musical en distintos países. Ahora está preparando el espectáculo que estrenará el próximo 17 de febrero en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, un show de piano y voz.

En el terreno sentimental a Marta Sánchez se la ha relacionado últimamente con el actor Miguel Such, que también fue reportero durante cinco años de la cadena de televisión MTV, y participó en el reality Supervivientes de 2008. Ella misma nos habló de esa relación: “Él siempre ha vivido en Palma de Mallorca, donde están su madre y su familia, pero llevaba una temporada en Colombia. Me lo presentaron en julio y cuando se mudó a Madrid por motivos profesionales me pidió que le ayudara a moverse en la ciudad… Lo he visto tres días. Le estoy conociendo. No tengo nada con él”.