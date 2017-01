Marta Sánchez: así despide el 2016

Marta Sánchez ha entrado en el 2017 con buen pie. La cantante española ha querido compartir con sus seguidores un emotivo mensaje, animando a todos a ser mejores personas. “Qué mejor manera de empezar el año que con mi hermana del alma y amiga incondicional Chiquin….! Por eso y por muchas cosas más, tengo que dar gracias a la vida! Gracias por teneros cerca, a todos aquellos que me dedicáis tantos minutos al día, eso sí que es un tesoro!!! A todos aquellos que os alegráis de mis momentos de felicidad y me mandáis aliento cuando me veis más triste…”, ha comenzado explicando Marta Sánchez.

“Quiero especialmente, mandar mi cariño a esas personas que están solas y sienten que les falta familia y tienen lejos a amigos o amores… a hijos a padres que están lejos… por la razón que sea…. A gente que tiene seres queridos en hospitales… no todos tenemos la gran suerte de tener gente cerca para pasar una noche así… como la de hoy, fin de año. A todos ellos, este beso desde el corazón ❤️ el año que empieza va a ser la leche!!!!!!!!!!!! 😂😂😂👏🏼👏🏼👏🏼🙏🏽🙏🏽🙏🏽 ya lo veréis! Que le den mucho al 2016! Aunque hayan pasado muy buenas cosas, yo quería empezar uno nuevo e inmaculado!!! Y ya está casi aquí!!!! El 2017!!!!! 🙌🏼✨🎉🎊A todos!!! Mil gracias!!! Os amo!!! Que sería de mi sin vosotros!!! Espero poder daros mil alegrías este año!!! Y que el amor me acompañe y os acompañe!!!! 😍Viva La Paz y viva el querernos!!!! No mala honda en redes por favor!!!! No críticas de mal rollo!!! [email protected] hacemos lo que podemos!!! Y la vida son dos días!! Menos juzgar y más amar!!!! Os quiero!!! Os amo!!! FELIZ AÑO!!!!!!!!!!!2017!!!!!!!🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈#martisimasanchez #martasanchez #madrid #2017 #amigas #amor #propositos 🎄🎄🎄”. Parece que Marta Sánchez tiene grandes propósitos para el año nuevo.

El final del 2016 ha sido un gran año para Marta Sánchez, puesto que ha recuperado la sonrisa e ilusión junto a su nueva pareja, Casey Ustick. Y la cosa parece ser seria, ya que ha compartido con sus seguidores la primera imagen junto a él. ¿Será el 2017 el año en el que consolide su amor? Y quién sabe si el elegido para pasar por el altar…