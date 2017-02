Marta García, su desgarrador testimonio en su lucha contra el cáncer

Chester in Love se convierte en Chester Survive, un programa dedicado a personas que han sobrevivido a situaciones dramáticas. Entre ellas, se encuentra Marta García, una periodista de 34 años de los informativos de la 7TV Región de Murcia, a la que le diagnosticaron cáncer el pasado año y que superó con éxito. Marta vuelve a plantar cara a la enfermedad y se atreve a contar su experiencia en el chester de Risto Mejide.

La presentadora aseguró que se enteró mientras estaba en la cafetería trabajo con sus compañeros. Su ginecóloga intentó concertar varias veces con ella una cita para darle la terrible noticia, pero se vio obligada a comunicárselo por teléfono. Marta confesó a Risto: “Me quedé en shock y me fui 10 minutos a las escaleras a pensar”. Siguió con su vida normal un mes más, pero después tuvo que ser hospitalizada para recibir un tratamiento de quimioterapia. En ese momento fue cuando Marta se dio cuenta de que de verdad estaba enferma.

“Lo que más me preocupó de la quimioterapia fue el pelo”, así de sincera y contundente respondió a Risto tras preguntarle qué fue lo que más le preocupó. Para ella, la caída del cabello, fue uno de los efectos contra el cáncer que más le afectó. Sin embargo, antes de perder el cabello completamente, ella sacó fuerzas y decidió cortárselo.

Tras recibir el fuerte tratamiento, Marta decidió volver al trabajo lo antes posible: “En principio, no estaba segura de ello, pero después pensó que era la misma persona, con el mismo talento y la misma cara, el pelo no debía ser un impedimento”, confesaba a Risto. Durante el programa también recordaron a la recién fallecida Bimba Bosé, Marta confesó que su muerte le afectó ya que fue un gran apoyo para ella: “Cuando me enteré fue muy duro, Bimba me ayudó sin saberlo, era un gran apoyo para mí porque era una persona muy positiva y con mucha fuerza. Cuando di la noticia intenté no pensarlo y ser fuerte”.

Marta ya ha superado la enfermedad, y además ha encontrado el amor durante esta etapa de su vida. El afortunado se trata del que fuera su profesor en la Universidad. Coincidió con él antes de la lucha. Ella tras su primera sesión de quimioterapia decidió hablar con él y contarle lo que ocurría. Él, que estaba en Galicia, dijo que iría a verla: “Vino a verme, empezamos a quedar, un par de paseos, y así surgió”, confesó una feliz periodista enamorada de su trabajo y de su pareja.