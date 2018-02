Maribel Verdú confirma una de las aficiones de la Reina Letizia

Maribel Verdú no ha querido perderse la octava edición del Festival Internacional de Magia, que se celebró en el Teatro Circo Price de Madrid. Es la primera aparición que hace la actriz después de acudir junto a su marido a los premios Goya, que se celebraron el pasado 3 de febrero.

Durante el evento público de este miércoles, Maribel Verdú no dudó en acercarse a los medios de comunicación, que se interesaron por cómo se encuentra la actriz y cómo está viviendo el estreno de su nueva película, ‘Abracadabra’.

Pero no fue lo único de lo que habló Maribel Verdú, que tuvo la oportunidad de coincidir con la Reina Letizia en los premios Artes y Letras de la Fundación Princesa de Girona, en el que la actriz fue uno de los miembros del jurado junto a Gracia Querejeta, el arquitecto Rafael Moneo y la periodista Monserrat Domínguez, entre otros: “Fue estupendo. No es el primer encuentro que tengo con ella, he tenido varios y ella es maravillosa”.

Durante la entrevista, la actriz hizo una sorprendente confesión de la Reina: “Letizia es una loca del cine, le encanta. En los Premios Princesa de Asturias estuvo Francis Ford Coppola, y yo fui porque había trabajado con él, y ella estuvo en la charla, viéndolo todo, escuchándolo… le encanta”, declaraba.

Son muchas las veces que nos hacemos eco de los planes de Letizia y Felipe, solos o acompañados de sus hijas, Leonor y Sofía. Además de querer probar algunos de los restaurantes más conocidos de la capital, la pareja no duda en acudir al cine siempre que los compromisos profesionales se lo permiten…