María Teresa Campos: última hora sobre su estado de salud

María Teresa Campos continúa ingresada en la Clínica de la Luz en Madrid, donde el equipo médico continúa haciéndole pruebas tras la dolencia estomacal que le obligó a ir a Urgencias el pasado sábado. A pesar de que le podrían haber dado el alta durante la mañana del lunes, la presentadora de televisión sigue en el hospital.

Su hija Terelu Campos era una de las colaboradoras que tenía que estar en el plató de ‘Sálvame’ este lunes, y así ha sido. La hija de María Teresa Campos ha comenzado explicando cómo se encontraba su madre: “Los médicos han decidido repetirle las mismas pruebas. Se le ha hecho un tac con contrastes. Estamos tranquilos, pero es algo que no puedes ir a casa y ya está. Tiene que estar bien para irse a casa. Los resultados se aclararan qué ocurre esta tarde”, ha explicado la colaboradora de televisión.

Terelu no ha tenido problemas en explicar la última hora. De hecho, iba a dar más datos a los largo de la tarde. Sin embargo, tras dar al parte médico de su madre, Terelu ha recibido una llamada telefónica de su hermana Carmen Borrego y ha tenido que abandonar el plató de camino al hospital.

“Han tenido que repetirle todas las pruebas. Sin ser grave, Terelu ha preferido irse junto a su madre”, ha desvelado Gema López, que ha querido aclarar el motivo de la ausencia de Terelu Campos.

Tras salir del plató, Terelu ha llamado al programa para tranquilizar a todos: “Está bien. El médico ha considerado que tenía que hacer una prueba y mi hermana ha creído conveniente que estuviéramos las dos. Quería llamar para no alarmar, a partir de esta prueba, el médico decidirá qué hacer. Estamos a la espera de saber qué pasa. Quiero tranquilizar a todo el mundo”, ha comentado la colaboradora desde el plató.

Las hijas de María Teresa Campos no son las únicas que están junto a la presentadora en este delicado momento. Y es que Edmundo Arrocet no se ha separado de ella ni un solo momento. Terelu, Carmen y el humorista se han turnado para acompañarla en el hospital, donde ingresó el pasado sábado aquejada de fuertes dolores abdominales. Desde el primer momento, tanto Carmen Borrego como Terelu quisieron aclarar que no hay nada por lo que preocuparse, que su madre está muy bien y que en unos días dejarían el hospital.

Edmundo Arrocet, por su parte, intentó también quitar hierro al asunto y resumió la situación con un diagnóstico muy particular: “Todo es porque come mucha guarrería, muchos pasteles y dulces… Es lo único que le gusta, pero hay que comer parejo”. El humorista confirmó que se esperaba que María Teresa Campos recibiera el alta a lo largo de este lunes y reiteró que solo había sido un susto, pero que no había problemas: “Todo bien, tutto bene”.