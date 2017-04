María Teresa Campos desvela la razón por la que no quería que Bigote participara en ‘Supervivientes’

María Teresa Campos ya dijo desde que saltó la noticia de la participación de su pareja, Edmundo Arrocet, en el programa ‘Supervivientes’, que no le hacía ninguna gracia esta decisión.

La popular presentadora no ha disimulado su enfado y sus hijas tampoco han negado que no han logrado comprender cómo Edmundo Arrocet ha hecho oídos sordos a las quejas de su madre para embarcarse en esta aventura.

Todos han especulado por los verdaderos motivos del enfado de María Teresa Campos, apuntando la mayoría a que la presentadora temía estar demasiado expuesta.

El concurso ya ha arrancado y ya hemos podido ver a Bigote saltando del helicóptero y viviendo sus primeras horas en la isla. Poco antes, María Teresa era entrevistada en ‘Sálvame’. Además de confesar que no se sentía preparada para ver la gala, a pesar de que Terelu y Carmen la habían invitado a cenar en casa para verla juntas, María Teresa ha desvelado el verdadero motivo de su oposición a la participación de Edmundo en este concurso: “Edmundo está fuerte, está bien, aguanta todo, pero no deja de tener una cierta edad y eso me preocupa. Además, me han pasado una serie de circunstancias preocupantes en la vida últimamente que hacen que todo me afecte mucho”.

También se había especulado con una posible separación de la pareja motivada por la decisión de Edmundo de acudir a la isla: “Esto que dicen de separación, no es verdad. Yo he estado muy feliz con Edmundo hasta antes de entrar a la isla. ¿Que me he enfadado? Sí. Pero separación, no”.

En cualquier caso, la decisión ya está tomada y ya es un hecho. Edmundo ya está en Honduras y María Teresa ha confesado que le va a echar mucho de menos estos meses.