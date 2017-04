María Patiño sin miedo a una posible condena

Si algo caracteriza a María Patiño es el poco miedo que tiene en exponer sus opiniones sin filtros y con total sinceridad.

Cuando Patiño cree en algo, defiende su verdad con uñas y dientes. Las consecuencias de esta forma de ser pueden ser duras. El ejemplo o hemos podido ver hace unos días, cuando ha tenido que acudir a los juzgados de Arcos de la Frontera para enfrentarse a un juicio celebrado tras la demanda interpuesta por María José Campanario.

Las palabras emitidas por María hace tres años en un programa de televisión en el que aseguró que María José había llegado a agarrar a su suegra, Carmen Bazán, por el cuello, la han llevado a sentarse en el banquillo y a enfrentarse a una posible indemnización que podría alcanzar los 100.000 euros.

Aún así, María Patiño no tiene miedo. Lo ha dejado claro durante la emisión de ‘Sábado Deluxe’.

Durante una entrevista a Ivonne Reyes en la que la invitada mostró una actitud constantemente amenazante a nivel judicial, recordando a cada momento que sus abogados analizaban con lupa cada palabra emitida por todos los que hablaban sobre su hijo y sobre el tema de la paternidad del niño, María fue clara: “A mi las amenazas de demanda no me achantan, no le tengo miedo a las demandas. La prueba la tienes en el último juicio al que he tenido que asistir. A mi no vas a lograr callar la boca con amenazas sobre demandas”.

Queda claro que ni la mayor de las demandas va a lograr que María se convierta en otra persona diferente a la que estamos acostumbrado a ver en plató, con las ideas claras, firmes y con un sentido de su defensa muy elevado.