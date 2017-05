María Patiño, preocupada por Terelu Campos

Hoy han celebrado en ‘Sálvame’ la Feria de Abril y no hay una andaluza con más tronío en el programa que María Patiño, quien incluso se ha atrevido a marcarse unas sevillanas.

La colaboradora televisiva ha estado comentando como el resto de sus compañeros el devenir de ‘Supervivientes’, donde uno de los concursantes estrella en Bigote Arrocet, quien está siendo objeto de críticas muy duras.

Hoy mismo le han preguntado a las Campos, en los actos de celebración de las fiestas de la comunidad de Madrid, y María Teresa ha dicho que Edmundo no es una persona conflictiva y que es esencialmente bueno.

La presentadora malagueña ha manifestado que el programa es no solo de supervivencia sino también “como un ‘Sálvame’ en la playa”, lo que ha desatado las iras de Mila Ximénez, quien la ha atacado con dureza.

Ayer mismo Terelu Campos manifestaba que no se podía responsabilizar del comportamiento de Bigote y que además ella no se metía en la relación de su madre, como ella no le permitiría que lo hiciera a María Teresa.

Ante la dureza de los ataques que está recibiendo Terelu Campos, María Patiño ha dicho que la ha visto llorar detrás de las cámaras con frecuencia últimamente y que no es nada agradable ver a un compañero pasarlo tan mal.