Entrevistamos a María Lapiedra en medio de esta vorágine y, aunque es mujer de pocas palabras, a veces lo silencios y los monosílabos son muy elocuentes. Dice muy categórica que Gustavo González no está con nadie, niega que haya fotos de ellos juntos en París, y ayer, nada más dar la noticia él de que se había separado, estuvieron hablando. Y ella nos desvela de lo que hablaron…

¿Cómo viviste ayer todas las declaraciones de Gustavo, admitiendo que se ha separado y que tuvisteis una relación?

Aún no lo he podido ver, esta noche lo haré, pero por lo que me han dicho, ha corroborado que estuve con él. La verdad es que me alegro, porque nunca lo confirmaba ni lo desmentía y a mí me dolía. Si era tan importante para él como me decía, se lo tenía que haber currado un poco…

¿Cuántos años estuvisteis juntos?

Ocho. No fue una relación superficial precisamente.

Como tu lo contaste en televisión, su mujer estaba al tanto, ¿no?

Claro. Lo debe de estar pasando fatal ahora.

Ahora has cambiado radicalmente de vida, eres una mujer casada y con dos niñas.

Exacto. Mi vida es otra.

Has afirmado que Gustavo ha sido el amor de tu vida.

Siempre lo fue, por eso le esperé tantos años, pero al final me cansé de esperar y me casé con mi marido.

¿Estás feliz con tu marido?

Sí, por supuesto.

Nos han dicho que hay unas fotos tuyas con Gustavo en París, ¿es eso cierto?

¿En París? No, para nada.

Pero os seguís viendo, ¿no?

Sí, claro, somos amigos.

¿Hablasteis ayer?

Si, me ha dicho que está fatal, que está roto, que piensa en sus hijos.

¿No le recriminaste que te negara durante tanto tiempo?

Sí, le dije que ‘ya te vale’. Porque me parecía fatal que nunca hubiera confirmado la relación.

¿No te da rabia que dijera ayer que por fin se había dado cuenta de que tenía que vivir justo ahora que ya no estás con él?

Ya, no sé… No sé cómo explicarlo. No supo hacer bien las cosas en su momento, se tenía que haber separado mucho antes.

¿Cuánto tiempo llevas casada?

Casada tres años, pero con mi marido cinco.

Menos mal que la vida te puso otro amor en el camino…

Ya, la verdad que sí -nos dice, entre risas.

¿Qué le dirías a esos colaboradores de ‘Sálvame’ que te atacaban cuando contaste lo tuyo con Gustavo?

Ellos sabían la verdad, que yo no mentía. Me dolía un montón. No eran buenos periodistas, porque mentían. Ahora se tendrán que callar la boca. El karma existe.

¿Por qué decidiste contarlo en ese momento?

Porque estaba harta de que no dejara a su mujer, entonces me enfadé y por eso lo hice. No fue por la pasta, como decían, sino por venganza. Estaba hasta de falsas promesas.

Se supone que ahora Gustavo no está con nadie.

No -dice, categórica.

¿Y tu marido que dice de todo esto?

Le han llamado de ‘Sálvame’, pero él prefiere mantenerse al margen.