María José Suárez, destrozada, cuenta cómo ha vivido el tiroteo de Florida

Dios le de mucha fuerza a los familiares de los niños estudiantes que estando dentro de su colegio en Parkland perdieron esta tarde la vida. 🙏 “Ningún niño, maestro ni nadie más debería sentirse jamás inseguro en una escuela estadounidense” ha dicho Donald Trump en su cuenta de twitter y las estadísticas nos dicen que desde enero de 2013, "ha habido al menos 283 tiroteos en escuelas en todo el país, lo que promedia una escuela por semana" Por Dios esto es normal???? Hagan algo más que hacer demagogia en twitter! BASTA YA! No más odio! Mi corazón con esos niños.. 😥🙏❤️ #prayforflorida

