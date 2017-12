María José Campanario padece fibromialgia y este año 2017 ha encadenado ingresos, por lo que ya avanzábamos en semana.es que la situación de estrés que estaba viviendo con el motivo del altercado de su marido, Jesulín de Ubrique, con un reportero de ‘Socialité’ el pasado fin de semana no le beneficiaba en absoluto. Máxime cuando después del incidente, fueron, al parecer, a poner una denuncia a la Guardia Civil, y el asunto ha seguido despertando un enorme interés mediático.

En efecto, ayer ‘Sálvame’ daba la noticia de que había tenido que volver a pasar por el hospital, aunque al parecer volvió a casa a las pocas horas. Nos hemos puesto en contacto con la psicóloga Irene López Assor, a quien muchos conoceréis por haber trabajado en ‘Sálvame’, para analizar la situación de la mujer de Jesulín de Ubrique.

¿Qué síntomas psicológicos tiene un enfermo de fibromialgia?

Lo síntomas principales es un gran cansancio físico, un estado de ánimo muy decaído… La sensación todo el tiempo es de estar de estar deprimido. Nada te hace feliz y lo que te rodea, aunque sea muy bueno, no llega a llenarte. Es muy difícil de identificar porque a veces se confunden cuadros de depresión con cuadros de fibromialgia.

¿Puede convertirse en un cuadro obsesivo?

Sí. Dentro de los síntomas está la presión, porque intentas salir adelante y tu cuerpo no rinde. Tu cuerpo va a una velocidad y tu cabeza a otra. La obsesión es muy frecuente. Lo más importante es que en torno a las cinco de la tarde, después de comer es como que ya no tienes energía, te ves sin capacidad de hacer nada, los dolores son muy fuertes. Supone que buscar una solución se convierta en una desesperación.

¿Qué hábitos de vida son los más indicados para paliar los síntomas?

Los cuidados básicos son una muy buena alimentación, que esté supervisada por un nutricionista para que esté lo mejor posible; el ejercicio físico es importantísimo. Por lo menos caminar, es imprescindible. El deporte debe ser muy suave, porque cuesta mucho. Tu cuerpo debe estar activo para que no decaiga.

¿Y el apoyo afectivo?

Es importantísimo, porque estas personas tienen estados de ánimo muy bajos y se sienten muy vulnerables. Hay que darles todo el amor y el apoyo. Entender la enfermedad es imprescindible, que el familiar sepa que nada de lo que hacen lo hacen a propósito, que son personas enfermas. El cuidado, el cariño y la comprensión son el pilar fundamental de poder llevar mejor esta enfermedad.

¿Es buena idea estar presente en las redes sociales cuando tienes una dimensión pública como María José Campanario?

En su caso hay una cara y una cruz, es un arma de doble filo. Por un lado se pueden meter mucho con ella porque tiene unos recursos económicos que otros enfermos no tienen, pero es bueno que se de luz y que se pueda decir en primera persona cómo se siente un enfermo de fibromialgia. Esta dolencia tiene muchos estados y muchos estadios, dependiendo qué grado tengas estarás de una forma u otra. No es lo mismo estar en un grado 1 que 10. No me parece mal que María José lo diga, es un riesgo, pero también le va a apoyar mucha gente y va a ayudar al mismo tiempo.

Me refería más bien a las redes sociales como fuente de contacto con el exterior y lo que se dice sobre ti… ¿No sería mejor una desconexión y no entrar en polémicas?

No está bien que entre en polémicas, rotundamente no. Una polémica te va agravar tu estado de ánimo y tu enfermedad. Compartir las cosas, sí.

¿Sería recomendable que no estuviera al tanto de lo que se dice sobre ella en los medios de comunicación?

Claro, pero también hay una necesidad de ella de querer saber. Seguramente su autoestima está afectada y no depende de ella. Por mucho esfuerzo que haga, es muy complicado. Sí la recomendaría que estuviera lo más alejada posible de los medios de comunicación, que estuviera muy centrada en su cuerpo, en su familia, que no entre al trapo en nada relacionado en algo que le pueda hacer daño: sea los medios de comunicación o la vecina del quinto.

Este fin de semana ha habido un altercado de Jesulín con un equipo de ‘Socialité’. ¿Crees que episodios como estos le pueden llevar a una recaída?

No, un episodio de este tipo como mucho puede alterarla. Las recaídas no son tan repentinas. Tienen un proceso. Pudiera ser que fuera la gota que colmó el vaso. Le echo más la culpa al tiempo que al problema con las cámaras.

¿Cómo le puede afectar psicológicamente a su marido, Jesulín de Ubrique, la dolencia de su mujer?

Los familiares son los que más sufren, porque no saben lo que ocurre en el cuerpo de tu ser querido. Ayudas hasta donde puedes. Es muy importante el apoyo también a los familiares. Él necesita también ayuda, que le guíen para sostener a su mujer y ver cómo puede apoyarla. El familiar necesita la misma ayuda que el enfermo, de fibromialgia o del resto de enfermedades.