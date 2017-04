María Jiménez reaparece recuperada tras su lucha contra el cáncer

María Jiménez ha mostrado una vez más su sentido del humor con los medios de comunicación que quisieron acercarse al homenaje que se le rendía a la cantante como un reconocimiento a su carrera. Lo ha hecho muy recuperada del cáncer mama que se le diagnosticó en 2013.

La cantante, emocionada, estuvo acompañada de familiares y amigos, entre lo que destacó Chiquetete, que se acercó hasta ella para interesarse por cómo se encontraba. “María Jiménez no hay más que una. Me definiría como auténtica, y no me siento nada mayor”, explicaba a la prensa.

Se trata de su primera aparición pública de este año, puesto que la última vez que vimos a María Jiménes en un acto público fue en noviembre de 2016 durante el Salón Internacional del Caballo (SICAB) en Sevilla. Sin embargo, esta reaparición llegaba después de dos años sin aparecer en un evento público.

Fue en la boda de Lourdes Montes y Fran Rivera en julio de 2014 cuando María Jiménez se dejó ver antes de aparecer en el SICAB en 2016. Este jueves, María Jiménez aparecía totalmente recuperar del cáncer de mama que le diagnosticaron en 2013, y volvió a mostrar que sigue teniendo la gran voz de siempre cuando cogió un micrófono y dedicó una canción al público que se encontraba en este homenaje.

Ahora María Jiménez está centrada en su faceta como abuela, ya que el pasado año nació su nieta Julia, fruto de la relación de su hijo Alejandro con su pareja, Danae.