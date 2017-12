María Castro: su emocionado mensaje tras el momentazo de su vida

Son las 6am, y me despierto de un sueño del que no quiero despertar…pero mi sueño es real!!!Froto mi anillo de compromiso una vez más para comprobarlo ( ya van mil en la noche), y ahí está: frío y ardiente a la vez…me toco la cara y mi sonrisa sigue pintada y plena…me giro, y el hombre de mi vida respira feliz a mi lado! Sííí!!!! Ha pasado!!! Estoy prometida!!!! Y no se me ocurre una forma más bonita de haberlo vivido!!!! Todavía en shock,quiero dar las gracias al @hormiguero y a @pablo_motos_official por haber sido cómplices y en parte artífices,y por haberlo vivido casi con la misma emoción que yo ( nunca olvidare tus ojos vidriosos @pablo_motos_official )!! Gracias también a todos aquellos que me habéis escrito o simplemente os habéis alegrado por nosotros!!! Gracias también a mí representante @saragdelprado por acompañarme siempre en los mejores y peores momentos de mi vida!!! Y por supuesto,gracias al verdadero protagonista de ayer y de mi vida, @jose_manuel_villalba …no sólo para haberse currado la pedida más bonita que jamás podría imaginar,sino por desprender AMOR en cada una de sus palabras anoche!!! Por esto,por estar siempre y por ser,TE AMO!!! Que si me quiero casar contigo??? Pues como te dije anoche: PUES CLARO!!!! (He elegido esa foto,porque así felizmente empezó todo 4 años atrás….)

