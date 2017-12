Mar Flores y Elías Sacal: las claves de una peculiar pareja de ida y vuelta

El pasado 8 de diciembre Elías Sacal cumplía 52 años, en un momento en el que se volvió a hablar que habían roto, pero la realidad parecía ser muy distinta. No tardaron en aparecer juntos en México, cuando su relación se daba ya por finiquitada, algo que no hubiera sido sorprendente, dadas las particularidades de la misma y por cómo ha sido su evolución.

La periodista Beatriz Cortázar en ABC publicaba unos días antes, el 22 de noviembre, un artículo en el que apostaba por una nueva separación: “En el entorno de Mar Flores se vuelve a hablar de ruptura con el multimillonario empresario mexicano con quien ya ha tenido varias crisis”.

Sin embargo, la realidad parecía ser muy distinta…

Días antes del cumpleaños de Elías, se dejaba ver con Mar Flores en los toros, en Ciudad de México, disfrutando de una corrida en la que Enrique Ponce era cabeza de cartel. Allí, por cierto, se encontraron con una de las ex-novias del millonario, Marcela Cuevas, con la que sigue manteniendo una buena relación de amistad.

Posteriormente Mar y Elías se desplazaron a Miami, donde asistieron a una feria de arte contemporánea, Art Basel Miami Beach, desde la que la modelo compartió la imagen que veis bajo estas líneas. Con ella le felicitaba por su cumpleaños. El motivo de su presencia allí: Elías también es coleccionista de arte… Como el marido de Salma Hayek.

Hay muchas incógnitas en torno a la relación de Mar Flores y el empresario. En mayo de este año trascendía y se confirmaba que habían roto tras ocho meses de relación. Mar, que hacía bueno aquel dicho de que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, seguía a lo suyo y reaparecía ante los medios a mediados de junio después de que salieran a la luz unas nuevas imágenes suyas con su novio en la Costa Azul a bordo del yate del empresario.

Muy esquiva ante la pregunta de si estaba enamorada, respondía: “No quiero reconocer nada de eso porque ya dije hace tiempo que de mi vida privada no quiero hablar. Es una línea que se tiene que respetar. Me siento muy cómoda haciéndolo así. No me escondo de nada, pero me siento ridícula hablando de ello. Si tuviera veinte años, te diría: estoy enamorada o no tengo novio, pero tengo unos hijos”, publicaba Hola.

Estas declaraciones contrastaban, sin embargo, con su actitud en las redes sociales, porque Mar Flores ha utilizado su perfil de Instagram para acreditar el buen momento de su relación con Elías, cuando el momento ha sido bueno, claro está. Las mismas redes que utilizaba meses atrás para colgar mensajes muy en la línea de Rosa Benito: parecían indirectas hacia personas que habían hablado sobre ella o habían salido de su vida…

¿Por qué tan pudorosa para hablar de su vida y tan poco para mostrarla en las redes? Solo ella conoce el motivo…

LOS DARDOS DE LEQUIO

La irrupción de Elías Sacal en la vida de Mar Flores propiciaron unas durísimas declaraciones de Alessandro Lequio, que se empleó a fondo contra una mujer con la que mantuvo un breve ‘affaire’: “Elías y Mar son pareja desde la separación con Javier Merino. Esta señora no da saltos sin red. No se va a la aventura, nuevo novio y cada vez más rico”.

Lo cierto es que Mar Flores en el mes de mayo del año pasado, poco después de su ruptura con Javier Merino, afirmaba no estar dispuesta a enamorarse de nuevo: “No tengo ninguna gana de eso, me ponen novios todos los días, eso me resulta muy pesado, pero no puedo estar todos los días desmintiendo y dando explicaciones”.

Realmente, Mar presentó en sociedad a su novio en octubre del año pasado nada menos que en los Premios Princesa Grace, en Nueva York y desde entonces siempre que les hemos visto juntos han sido en situaciones propias de la vida de un millonario, como es el caso de Elías Sacal, a quien muchos medios calificaron de ‘play-boy’ cuando saltó la noticia de su noviazgo con la ex de Cayetano Martínez de Irujo.

Una de las claves que está condicionando la relación de Mar Flores y su actual pareja es la distancia, ya que ella vive en Madrid, donde tiene que estar pendiente de sus hijos con Javier Merino (el mayor, Carlo, ya vuela solo), y él vive a caballo entre Mëxico y Nueva York, donde dispone de un apartamento en la notoria Trump Tower, desde la que ella ha colgado algunas fotografías en sus redes. También tiene atracado su yate en Saint-Tropez, en la Costa Azul, lo que da la magnitud del nivel económico en el que se maneja…

Debemos recordar que Mar Flores anunció en las redes sociales su ruptura en la Semana Santa del año pasado y tras el divorcio de Javier Merino llegaron a un acuerdo de custodia compartida. Esta circunstancia hace que mientras que sus hijos están con el empresario, la ex-modelo puede viajar para encontrarse con su actual novio, pero el resto del mes lo tiene que pasar en Madrid con ellos.

EL PASADO DE ELÍAS SACAL

Elías Sacal siempre ha tenido fama de conquistador y por su vida han pasado mujeres de gran relevancia social y, sobre todo, espectaculares. Una de las primeras fue Alejandra Alemán, hija del que fuera presidente de México Miguel Alemán. Posteriormente se le relacionó con la empresaria Roberta López Negrete, la chef Estrella Jalif, la ‘celeb’ Rebeca de Alba.

Su lista de conquistas continúa con la modelo Marcela Cuevas, con la que acaba de coincidir junto a Mar Flores, como ya hemos subrayado al principio de este artículo, y con la cantante Ana Bárbara. Ahora es Mar Flores la que ocupa su corazón, pero la relación no está siendo precisamente fácil por las circunstancias de las que hablábamos anteriormente. Sobre todo la distancia. Ahora parece que todo va bien… ¿Lograrán consolidar la relación? ¿Se casará Mar Flores por tercera vez?