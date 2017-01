Mar Flores pone firmes a sus detractores

“Mejor callar que decir lo que uno piensa … “El envidioso no quiere lo que tú tienes, quiere solo que pierdas lo que tú tienes ” y vamos a traducir por si alguno no se entera …“, nos dice Mar Flores, que repite es mensaje en inglés… Por si alguien no lo entiende.

Lo que está claro es que a Mar Flores no le dejan indiferente los mensajes que recibe de sus detractores o que en argot de redes sociales se conoce como ‘haters’ (odiadores).

El mensaje es un claro ataque a los envidiosos, pero no se queda ahí, Mar Flores también añade junto a otra foto: “Qué manía con sacar punta a lo que una pone en instagram … Yo uso instagram para decir lo que siento y lo que quiero ! Y no necesito dar lecciones ni puntillas a nadie ! La vida las da solas !! Pero entiendo que se tengan que rellenar papeles ! 🗞📚”.

Sea como fuere, Mar Flores, tras separarse de Javier Merino la pasada Semana Santa, ha rehecho su vida con el millonario mexicano Elías Sacal, con quien lleva una vida llena de lujos, como podemos ver en sus redes sociales.