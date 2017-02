Manel Navarro, representante de Eurovisión 2017, pide disculpas por su corte de mangas

Manel Navarro es el nuevo representante español en el Festival de Eurovisión 2017, que se celebrará el próximo mes de mayo en Kiev. El joven músico catalán de 20 años obtuvo la victoria en la gala ‘Objetivo Eurovisión’ con su tema ‘Do it for your lover’, un “himno al amor”, en palabras del artista, quien asegura estar “muy orgulloso de la canción”.