Malena Costa sufre una irreparable perdida

La modelo Malena Costa ha empezado el año de una manera muy triste. La joven ha sufrido una perdida muy dolorosa, la de su perra Llisa. Por medio de las redes sociales y de su blog, ha compartido la noticia de su fallecimiento.

Para Malena, esta perrita era muy especial. La adoptó junto a sus padres hace 13 años cuando era un cachorro juguetón y se hicieron inseparables. De hecho, Llisa fue un apoyo importante durante su infancia y adolescencia.

La top ha confesado que tuvo algunos problemas con amistades, siendo ella jovencita, y que llegó a sentirse sola. Pero la perra fue “mi mejor terapia y mi mejor apoyo”. Paseaba con ella, la llevaba a la playa y también la abrazaba. “Eso me hacía sentir muy feliz , me hacia sentir que no estaba tan sola… Uno no sabe la compañía y el amor que es capaz de dar un perrito…”.

La tristeza de Malena ha sido mayor porque no ha podido ir a despedirse de su boxer, que vivía en Mallorca con sus padres. Pero la joven, madre de dos niños de corta edad, no ha podido viajar hasta allí.

“Es triste, un día muy triste, hoy 2 de Enero de 2018 se ha ido mi Llisita, mi perra del alma, mi amor, este ser tan bonito que no tenia ni una pizca de maldad, solo quería dar amor y cariño y cada vez que le decías algo venia saltando de alegría….” ha escrito la joven, a la que desde la REVISTA SEMANA, le transmitimos nuestro más sentido pésame.